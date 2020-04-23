Омбудсмены в РФ получили свидетельский иммунитет

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, дающие так называемый свидетельский иммунитет региональным и федеральным уполномоченным по правам человека.
Изменения, внесённые президентом в Гражданский процессуальный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс,
Изменения в УПК РФ вводят запрет на допрос региональных и федеральных омбудсменов в качестве свидетелей по уголовным делам без их согласия, если речь идёт об информации, которую они получили в связи с исполнением служебных обязанностей.
Также Путин ввёл особый порядок возбуждения уголовных дел в отношении региональных уполномоченных по правам человека. Решение об этом будет приниматься руководителем следственного органа СК РФ по региону.
В апреле уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представила Путину доклад о своей работе за год, передавал NEWS.ru. В докладе омбудсмена указано, по каким вопросам к ней чаще всего обращались граждане.
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