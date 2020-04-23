Омбудсмены в РФ получили свидетельский иммунитет

https://static.news.ru/photo/267678be-8614-11ea-b523-fa163e074e61_660.jpg Фото: ombudsmanrf.org

Президент РФ Владимир Путин подписал законы, дающие так называемый свидетельский иммунитет региональным и федеральным уполномоченным по правам человека.

Изменения, внесённые президентом в Гражданский процессуальный кодекс и в Уголовно-процессуальный кодекс, зафиксированы на интернет-портале правовой информации. В ГПК РФ закрепляется право регионального омбудсмена отказаться от дачи показаний по гражданскому делу. В настоящий момент такое право есть только у федерального уполномоченного по правам человека.

Изменения в УПК РФ вводят запрет на допрос региональных и федеральных омбудсменов в качестве свидетелей по уголовным делам без их согласия, если речь идёт об информации, которую они получили в связи с исполнением служебных обязанностей.

Также Путин ввёл особый порядок возбуждения уголовных дел в отношении региональных уполномоченных по правам человека. Решение об этом будет приниматься руководителем следственного органа СК РФ по региону.

В апреле уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представила Путину доклад о своей работе за год, передавал NEWS.ru. В докладе омбудсмена указано, по каким вопросам к ней чаще всего обращались граждане.