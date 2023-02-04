Омбудсмен предложила штрафовать за выгул собак без намордника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Детский омбудсмен Подмосковья Ксения Мишонова выступила за ужесточение правил выгула домашних животных. По ее мнению, необходимо ввести штрафы за выгул собак без намордника и поводка, передает «Подъем». Омбудсмен выступила с такой инициативой после нападения бойцовского пса на четырехлетнюю девочку в Московской области.

Мишонова рассказала, что пострадавшая чувствует себя нормально, родители ребенка от госпитализации отказались. Правозащитница в связи с этой ситуацией сообщила, что чаще в Подмосковье на детей нападают именно домашние собаки.

По нашей статистике в Подмосковье на детей чаще нападают домашние собаки, а не бродячие. У нас как угодно выгуливают собак, и нет жесткого регламентированного закона, по которому ты не можешь выйти с собакой без поводка и намордника, — сказала омбудсмен.

Мишонова предложила также ввести поголовное чипирование животных и лицензирование заводчиков.

Ранее в Башкирии десятилетняя девочка подверглась нападению собаки подруги. Животное искусало ребенку лицо, девочка попала в больницу со множественными травмами.

Похожий случай произошел на Камчатке. Там от нападения собаки пострадала семилетняя девочка, случайно оказавшаяся на территории частного домовладения. В результате инцидента ребенок получил тяжелые травмы, ему провели операцию.