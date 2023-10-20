Омбудсмен объяснила опасность идеи принимать подростков на вредную работу Омбудсмен Волынец: труд подростков на опасных производствах навредит их здоровью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предложение депутатов Госсовета Республики Татарстан разрешить привлекать подростков с 16 до 18 лет к труду на вредных и опасных производствах не является правильным способом решения вопроса нехватки кадров в регионе, рассказала в беседе с «360» уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. По ее словам, подобная работа может быть чревата необратимыми последствиями для здоровья подростков.

Работа на вредном производстве может быть опасна для здоровья несовершеннолетних, так как в подростковом возрасте организм еще только формируется, и вред здоровью, нанесенный в этот период, может иметь опасные последствия на всю жизнь, — подчеркнула Волынец.

Как сообщает издание, депутаты предложили внести в Трудовой кодекс поправки о возможности привлечения труда подростков на некоторых предприятиях, в том числе с вредными и опасными циклами производства. По мнению парламентариев, это поможет более оперативно подготовить кадры, дефицит которых стал ощущаться в Татарстане на фоне роста промышленности в рамках программы импортозамещения.

Как отметила омбудсмен, привлечение труда подростков не решит проблем работодателей, так как несовершеннолетним по закону запрещено трудиться в течение полного рабочего дня.

Ранее Ирина Волынец высказала мнение, что инициатива депутатов Госдумы разрешить осужденным за особо тяжкие преступления работать с детьми в качестве преподавателей или тренеров позволит дать шанс людям, однажды совершившим ошибку.