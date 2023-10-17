Омбудсмен оценила идею разрешить экс-заключенным преподавать Омбудсмен Волынец: людям с криминальным прошлым нужно дать шанс

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Инициатива депутатов Госдумы разрешить осужденным за особо тяжкие преступления работать с детьми в качестве преподавателей или тренеров позволит дать шанс людям, однажды совершившим ошибку, считает уполномоченный по правам ребенка республики Татарстан Ирина Волынец. В беседе с «360» она пояснила, что для этого человек должен раскаяться, исправиться и реабилитироваться в глазах общества.

Если, конечно, ошибка не связана с преступлениями против личности, против здоровья и так далее. То есть если это не какие-то тяжкие насильственные действия в отношении других людей, — уточнила омбудсмен.

Депутаты предложили разрешать осужденным гражданам заниматься преподавательской деятельностью спустя не менее 10 лет после освобождения. При этом преступление не должно быть связано с каким-либо насилием. Кроме того, поведение кандидата с криминальным прошлым должно быть безупречным, он должен активно заниматься общественной и благотворительной деятельностью. Допуском к преподаванию предлагается заниматься комиссии по делам несовершеннолетних.

По словам Волынец, если человек, например, был осужден по экономической статье, это не всегда должно препятствовать ему в дальнейшем проявить себя с лучшей стороны. Как считает омбудсмен, депутатская инициатива позволит не потерять ценные кадры.

Этот человек может быть потрясающим профессионалом в своей сфере, и для общества его опыт и знания могут быть очень полезными. В обучении человек раскрывается и может сделать очень много доброго, полезного и хорошего, — добавила Волынец.

Она напомнила, что сегодня экс-осужденные по нетяжким статьям работают в школах, вузах или тренерами в спортивных секциях. Кроме того, как подчеркнула омбудсмен, многие выдающиеся политические и научные деятели имели криминальное прошлое, и если бы этих людей в свое время списали в утиль, то сегодня история человечества была бы сильно беднее.

Ранее депутаты Госдумы выступили с инициативой разрешить осужденным за тяжкие и особо тяжкие преступления с погашенной судимостью осуществлять преподавательскую и тренерскую деятельность.