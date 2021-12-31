Около 5-10% молодых россиян страдают игровой зависимостью
Антон Соловьев
Антон Соловьев
10:25, 01 января 2022
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Отечественный врач-психиатр Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Дмитрий Петелин рассказал ТАСС, что около 5-10% россиян в возрасте до 30 лет могут страдать зависимостью от компьютерных игр. По словам специалиста, в России пока не проводился точный подсчет, поэтому данные цифры взяты пропорционально тем, что были обнаружены в Европе.
Лица молодого возраста, начиная с подросткового возраста, до около 30 лет, до 5-10%, иногда меньше, в том или ном виде страдают игровой зависимостью. А вот в странах Азии есть данные о распространенности в подростковом возрасте до 30%, — рассказал Петелин.
Врач выделили три основных симптома зависимости. Первый симптом — нарушение контроля за игровым поведением, второй — приоритет игр в ущерб другим занятиям, третий — продолжение игры, не смотря на негативные последствия.
Если у родителей вызывает опасения возможность наличия у ребенка игромании, то имеет смысл начать проводить с ним больше времени, стараться делиться эмоциональными вещами, в частности, чтобы ребенок мог поделиться переживаниями. Также необходимо предлагать ребенку другие варианты досуга, — считает врач.