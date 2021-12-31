Около 5-10% молодых россиян страдают игровой зависимостью

Граждане России, уволенные с работы в связи с сокращением штата или ликвидацией организации, могут выйти на пенсию на два года раньше срока. Об этом сообщает РБК со ссылкой на закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», вступивши в силу с 1 января. Досрочный выход на заслуженный отдых предпенсионеру может предложить служба занятости.

Согласно законодательству, для выхода на пенсию раньше срока сокращённые на работе граждане должны иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и не менее 20 лет для женщин. Досрочная...