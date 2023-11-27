Россияне рассказали о гендерной дискриминации на работе «Работа.ру»: около 25% россиян сталкивались с гендерной дискриминацией на работе

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Более четверти россиян (26%) сталкивались с гендерной дискриминацией на рабочем месте, сообщает РБК со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом «Работа.ру». По словам аналитиков, женщины чаще сталкиваются с этим явлением, чем мужчины. При этом отмечается, что некоторые опрошенные стали жертвами дискриминации по половому признаку уже на этапе собеседования.

Согласно полученным данным, каждая третья россиянка (30%) ощущала на себе предвзятое отношение со стороны работодателя. При этом лишь 19% мужчин жалуются на аналогичные условия работы. Около 40% участников опроса становились жертвами половой дискриминации в 2023 году, в 2022 году — 9%, в 2021 году — 13%.

43% респондентов заметили, что руководители отдают предпочтение представителям конкретного пола при трудоустройстве или на работе. На это обращали внимание 47% мужчин и 41% женщин. Также женщинам чаще задают вопросы о семейном положении и декрете (52% против 21%) и о наличии детей (42% женщин и 19% — мужчин). Опрос проводился среди совершеннолетних жителей России, участие в нем приняли 3,5 тысячи человек.

Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская ранее рассказала, как получить три зарплаты к концу года. По ее словам, выдача 13-й и 14-й зарплат до конца года не регламентируется законодательством и зависит только от решения работодателя. Чаще всего 14-я заработная плата предусмотрена в организациях с высоким доходом.