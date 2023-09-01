Офтальмолог рассказала, как школьникам избежать проблем со зрением Врач Кузнецова посоветовала не читать лежа, чтобы избежать проблем со зрением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Для того чтобы сохранить зрение, нужно вести правильный образ жизни, отрываться от телефона или компьютера каждые 30-40 минут, рассказала NEWS.ru врач-офтальмолог Наталья Кузнецова. По ее словам, во время перерывов стоит переключаться на зрительную работу вдаль или делать физические упражнения.

Желательно отрываться от телефона или компьютера каждые 30-40 минут, делать немного физических упражнений или переключаться на зрительную работу вдаль, например, поразглядывать, что видно в окне. Чем больше человек уделяет внимания режиму, тем лучше он выглядит. Многие не задумываются, но состояние наших глаз напрямую зависит от образа жизни, который мы ведем так же, как состояние кожи, например, – рассказала Кузнецова.

Врач напомнила, что нужно соблюдать режим ношения линз или очков, который прописал лечащий врач. Некоторые люди в качестве экономии перенашивают контактные линзы или забывают снять их перед сном, что наоборот вредит глазам.

Также не следует читать в положении лежа. Это может привести к мышечным зажимам и переутомлению шеи, из-за чего пережимается сосудистая система, что серьезно сказывается на зрении, а именно – к прогрессированию близорукости, – добавила Кузнецова.

Ранее врач-офтальмохирург Татьяна Фадейкина рассказал, что боль в глазу может быть вызвана различными причинами и свидетельствовать о воспалительном процессе. Она указала, что иногда болевые ощущения связаны с инфекциями, которые вызываются возбудителями, проникающими извне либо изнутри организма, в частности, вирусом герпеса. Также к инфекционным причинам болей в глазах относятся конъюнктивит, кератит или увеит, проявляющиеся в виде покраснения, припухлости, слезотечения, зуда, ощущения песка в глазах и сложности с фокусировкой.