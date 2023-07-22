Офтальмолог объяснила правила безвредного чтения для детей Офтальмолог Игнатчик предупредила о риске развития близорукости у детей при чрезмерном чтении

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Чрезмерное чтение может навредить ребенку из-за привести к близорукости, рассказала NEWS.ru офтальмолог Анастасия Игнатчик. Специалист предупредила, что чтение со смартфона, планшета или компьютера также наносит вред из-за излучения света синего спектра, который пагубно влияет на сетчатку глаза. Врач посоветовала современные читалки, которые не несут никакого вреда и имеют такую же отраженность, как у обычной книги.

Любое чтение является зрительной нагрузкой на глаза, оптимальное расстояние — 30-40 см, источник света должен быть прямым, направленным на текст. Лежа нельзя читать, так как угол между книгой и глазами больше, это не физиологично — сосуды шеи пережимаются, просто будешь быстрее уставать, здесь не только вред для самих глаз. Освещение нужно во всей комнате, — подчеркнула офтальмолог.

Врач также посоветовала делать перерывы при чтении, особенно детям.

Лучше делать перерывы в чтении, особенно для детей: почитал ребенок 20 минут, сделал перерыв пять минут. Так как глаз еще не совершенен, ребенок легко поддается любому внешнему влиянию и при высоких, чрезмерных зрительных нагрузках может развиться близорукость, это один из факторов риска, — отметила специалист.

Игнатчик поделилась простым правилом, которое поможет при усталости от чтения.

Есть такое правило «20/20/20», — при любой зрительной нагрузке 20 минут читаешь, делаешь перерыв на 20 секунд, 20 раз моргаешь, — посоветовала она.

Ранее офтальмолог рассказала, как правильно выбирать солнцезащитные очки. По ее словам, очки должны обладать ультрафиолетовым и поляризационным фильтрами, а «просто темный» аксессуар лишь навредит глазам.