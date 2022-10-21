Офтальмолог объяснил, как сохранить зрение пожилым людям Офтальмолог Куренков: ежегодные обследования позволят пожилым вовремя заметить болезнь

Фото: Андрей Егоршев/NEWS.ru

Пожилым людям следует проходить ежегодное обследование у офтальмолога даже при полном здоровье глаз, чтобы вовремя распознать проблемы со зрением, рассказал «Москве 24» врач-офтальмолог Вячеслав Куренков. По его словам, в пожилом возрасте очень важна профилактика, так как многие заболевания глаз начинаются бессимптомно. Снижение зрение начинается на той стадии, когда лечить недуг поздно и можно только затормозить его, пояснил специалист.

Если пациенты регулярно обращаются к офтальмологу, то мы можем выявлять на ранних стадиях заболевание и сохранять высокое зрение на долгие годы, — пояснил Куренков.

Если пациент уже имеет проблемы со зрением, режим посещения офтальмолога будет определяться для него индивидуально, уточнил Куренков. Врач назвал глаукому, катаракту и макулодистрофию среди болезней глаз как заболевания, которые могут проявиться у людей в пожилом возрасте.

Офтальмолог Татьяна Шилова ранее рассказала, что в холодное время года проблемы со зрением только нарастают — на это влияет недостаток витаминов С, А, P, D, которые являются главными для правильного функционирования органов зрения. Она посоветовала для здоровья органов зрения ежедневно употреблять в пищу рыбу, мясо, морковь, рыбий жир, помидоры, чернику и сливочное масло.