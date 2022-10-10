Россиянам дали советы, как сберечь зрение в холода Офтальмолог Шилова посоветовала в холода ежедневно употреблять в пищу рыбу, мясо и морковь

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В холодные времена года проблемы со зрением только нарастают. На это влияет авитаминоз — недостаток витаминов С, А, P, D, которые являются главными для правильного функционирования органов зрения, рассказала «Радио 1» врач-офтальмолог высшей категории, профессор Татьяна Шилова. Она посоветовала для здоровья органов зрения ежедневно употреблять в пищу рыбу, мясо, морковь, рыбий жир, помидоры, чернику и сливочное масло.

В первую очередь в холода страдают слизистые оболочки глаз. Холод, ветер и низкая концентрация кислорода в холодном воздухе сказываются на состоянии глазной оболочки, отметила врач..

И те же симптомы происходят при авитаминозах. Нарушается покрывающая функция эпителия нашей роговицы. Он становится тусклым, подверженным большему влиянию. Возникают помутнения, различные инфекционные нарушения, и это ведет к снижению зрения. Как правило, на начальном проявлении авитаминоз люди редко замечают и обращаются к специалистам на более поздних стадиях, — пояснила Шилова.

Медик также добавила, что наличие хронических заболеваний, например, диабета, гипертонии и прочих еще больше осложняет проблемы с глазами.

Врач-офтальмолог Анна Легконогова ранее заявила, что если дискомфорт в глазах не проходит, необходимо срочно обратиться в больницу, поскольку эти симптомы могут говорить об опасности для здоровья органов зрения. К примеру, воспаление глазницы может перейти на ткани и оболочки головного мозга, предупредила медик. По ее словам, опасен осложнениями и острый конъюнктивит.