Одну тюрьму в России назвали «экономическим феноменом» Правозащитница Меркачева: колония «Черный дельфин» обеспечивает целый город

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Колония «Черный дельфин» развила такую бурную производственную деятельность, что обеспечивает весь маленький городок Соль-Илецк, где она располагается, сообщила NEWS.ru правозащитница, член Совета по правам человека при президенте РФ Ева Меркачева. По ее словам, в этом месте лишения свободы заключенные не могут не работать.

«Черный дельфин» — это тюрьма — экономический феномен: заключенные сами себя обеспечивают. Они несколько лет назад организовали такое количество производств, что эта колония, по сути, обеспечивает весь тот маленький городок Соль-Илецк, где она располагается. Они делают мебель для кафе, какие-то металлоконструкции, они пекут там хлеб и тому подобное. У осужденных нет выбора, работать или не работать. Для общества это хорошая история, потому что люди не будут предъявлять претензии к заключенному, который сам себя обеспечивает, — рассказала она.

Меркачева добавила, что «Черный дельфин» при этом очень жесткая колония. По ее словам, сейчас идет большое количество жалоб на жестокое обращение с осужденными.

Она также сообщила, что в некоторых колониях собственного производства не так много и там заключенным предлагают поработать.

Ранее Меркачева заявила, что необходимо законодательно урегулировать помилование осужденных за тяжкие преступления и отправку их в зону СВО. Так она прокомментировала освобождение Николая Оголобяка, участника ярославской банды сатанистов, убившей, а потом расчленившей четырех подростков.