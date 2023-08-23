Одной из жертв хирурга Хайдарова вернули более 1,5 млн рублей

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press

Тимур Хайдаров

Одной из жертв «силиконового скандала», разгоревшегося вокруг деятельности пластического хирурга Тимура Хайдарова, удалось вернуть более полутора миллионов рублей за неудачную комплексную операцию, сообщает KP.RU. Как рассказала изданию пострадавшая, после того, как певицы Слава и Любовь Успенская начали публично разоблачать деятельность Хайдарова, она обратилась в клинику, где ей в результате вернули 1,67 млн рублей.

Я написала досудебную претензию в клинику «Олимп», где мне делали операцию. Мне принесли извинения и пригласили на медицинскую комиссию, в ходе которой стало понятно, что нужно все переделывать. Тогда же вернули деньги, наличными, — рассказала женщина.

Она поведала, что делала у Хайдарова липосакцию, абдоминопластику и маммопластику, выложив за операции внушительную сумму. Однако после того, как сняли бандажи, стали видны все ошибки хирурга. Он заверил пациентку, что если делать необходимые упражнения и принимать лекарства, то все пройдет, но деформации не «рассосались» даже спустя год.

В правой груди криво стоит имплант. Уже год я испытываю дискомфорт и плохо сплю по этой причине. Живот тоже тянет, плюс он висит уродливым куском, который я даже втянуть не могу. Мне сказали, что там нарушен мышечный каркас, и по этой причине еще не каждый врач возьмется за переделку. <...> Но жить с такой фигурой невозможно. Мне придется все переделывать, — рассказала потерпевшая.

Ранее певицы Слава и Любовь Успенская публично рассказали, что Хайдаров провел им неудачные пластические операции. Постепенно число пострадавших от деятельности «звездного» хирурга выросло до 60 человек, которые объединились в инициативную группу и стали подавать жалобы в различные инстанции. В результате с пострадавшими начали связываться и предлагать компенсации.

Между тем, адвокат Сергей Добровинский, защищающий интересы Тимура Хайдарова, ранее опроверг информацию о выплате компенсаций пациентам за неудачную пластику, сделанную в клиниках врача. Юрист назвал эту информацию «очередной фантазией».