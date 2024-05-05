«Очень страшный»: психологи разобрали, что не так с Бишимбаевым Психолог Вронский поставил Бишимбаеву диагноз «злокачественный нарцисс»

Фото: Пресс-служба Верховного суда Республики Казахстан

Куандык Бишимбаев

Обвиняемый в убийстве жены экс-министр национальной экономики Казахстана Куандык Бишимбаев является «злокачественным нарциссом», рассказал на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» психолог Александр Вронский. При этом, по его словам, это не единственная проблема бывшего чиновника, что делает его страшным человеком.

Но он очень страшный, потому что это комплекс диагнозов. Еще в 1964 году Эрих Фромм, знаменитый психолог, описал такое понятие, как злокачественный нарцисс. Нарциссы — они же ведь грандиозные. Для них эго строится на грандиозном «я» и на ничтожности других. Это самые большие и жуткие манипуляторы. Они считают себя умнее всех остальных, — объяснил Вронский.

Специалист отметил, что мужчины такого типа зачастую делают винновыми в конфликтных ситуациях женщин, которые якобы доводят до неадекватного состояния. Обычно, продолжил эксперт, после подобного нарциссы просят прощения и обещают все исправить.

Психолог Вероника Степанова добавила, что при беглом ознакомлении с типом Бишимбаева может отнести его в разряд классических психопатов. Она допустила, что патология экс-чиновника носит врожденный характер, поскольку его семья создает впечатление благополучной и интеллигентной.

Ранее бывшая супруга Бишимбаева Назым Кахарман заявила, что о его жестокости при разводе рассказала всем знакомым и друзьям, но многие тогда не поверили ей. По ее словам, все изменилось после начала расследования уголовного дела в отношении экс-чиновника.

Также, отвечая на претензии некоторых подписчиков в том, что ей следовало обо всем рассказать новой спутнице Бишимбаева, женщина назвала такой поступок неэтичным. Она добавила, что к новым отношениям человек мог измениться и все переосмыслить.