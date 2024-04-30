«Все знали, но не поверили»: экс-жена Бишимбаева высказалась о разводе Экс-жена Бишимбаева заявила, что всем рассказала о причинах развода с ним

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Назым Кахарман

Назым Кахарман, бывшая жена экс-министра Казахстана Куандыка Бишимбаева, заявила, что о его жестокости при разводе рассказала всем знакомым и друзьям, но многие тогда не поверили ей, передает Qaz365.kz. По ее словам, все изменилось после начала расследования уголовного дела в отношении экс-чиновника, обвиняемого в жестоком обращении с новой супругой Салатанат и ее убийстве.

Почему я не сказала раньше — я всем все рассказала, своим подружкам, нашим друзьям, почему я развожусь. Многие не верили, что Куандык на такое способен, — пояснила она.

Также, отвечая на претензии некоторых подписчиков в том, что ей следовало обо всем рассказать Салатанат, женщина назвала такой поступок неэтичным. Она добавила, что к новым отношениям человек мог измениться и все переосмыслить.

Человек мог все переосмыслить, он потерял семью. У него были шансы в третьем браке обрести гармонию и счастье, — заключила она.

Ранее, 24 апреля, в Казахстане сообщили о завершении судебного следствия по делу об убийстве и истязаниях Салтанат Нукеновой. Обвиняемому Бишимбаеву грозит тюремный срок вплоть до пожизненного. По версии гособвинения, забил до смерти Нукенову 9 ноября 2023 года в принадлежащем его семье астанинском ресторане Bau. В тот же день Бишимбаев был задержан.