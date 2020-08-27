Обыски у Сафронова и его матери признали законными

https://static.news.ru/photo/f84ada7a-e874-11ea-b817-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Мосгорсуд рассмотрел жалобы защиты обвиняемого в госизмене Ивана Сафронова на постановления Лефортовского суда о проведении обысков у него на квартире и в доме его матери. Проведение следственных действий признано законным.

Постановление Лефортовского районного суда, которым разрешено производство обыска в жилище Сафронова Ивана Ивановича, оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения, — цитирует РИА Новости решение Мосгорсуда.

Аналогичное было вынесено и в отношении обыска в доме матери Сафронова.

Сафронов был задержан в Москве 7 июля. Его подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Некоторое время назад стало известно, что ту Сафронова во время обыска изъяли компьютер, с помощью которого, по версии следствия, он мог передавать секретную информацию агенту иностранной спецслужбы.

Ранее NEWS.ru писал, что Сафронову назначили психолого-психиатрическую экспертизу. Проводить её будут специалисты института имени В. П. Сербского.