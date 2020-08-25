Обвиняемому в госизмене Сафронову назначили психиатрическую экспертизу

https://static.news.ru/photo/ca0975e0-e6da-11ea-9a4c-fa163e074e61_660.jpg Иван Сафронов Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следствие назначило психолого-психиатрическую экспертизу советнику главы Роскосмоса Ивану Сафронову, обвиняемому в госизмене. Она будет проводиться в институте имени В.П. Сербского.

Защита Сафронова была ознакомлена с постановление об экспертизе 25 августа. Об этом ТАСС рассказал источник, близкий к следствию.

Сафронова был задержан в Москве 7 июля. Его подозревают в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

В Роскосмосе заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах «Ведомости» и «Коммерсант», занимался военной и космической тематиками. За Сафронова поручились более 20 работников СМИ и общественных деятелей.

Как ранее писал NEWS.ru, Сафрнонову предлагали заключить сделку со следствием, признать свою вину и раскрыть источники информации, с которыми он работал как журналист. В обмен на это ему пообещали, что наказание за содеянное составит не более двух третей от максимального срока — 10 лет лишения свободы. Он от такого предложения отказался.