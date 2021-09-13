«Обычный миньон Навального»: Милонов о ссоре на встрече с избирателями

Депутат Госдумы Виталий Милонов, баллотирующийся в российский парламент по округу № 218, рассказал NEWS.ru детали инцидента, произошедшего перед встречей со своими избирателями в одном из дворов Санкт-Петербурга, когда между ним и кандидатом в депутаты местного совета МО Автово Иваном Злобиным произошла словесная перепалка.

По словам Милонова, Злобин назвал его жуликом и вором. Он говорил про расследование оппозиционера Алексея Навального.

Я к нему подошёл и спросил: «Почему ты считаешь меня жуликом и вором? Что я украл?» Какое обвинение он может мне предъявить, как мне может такие вещи говорить? — возмутился депутат.

Он подчеркнул, что куча его однопартийцев являются достойными людьми. Когда же Злобин начал негативно высказываться в адрес лётчика-космонавта и Героя Советского Союза Валентины Терешковой, тогда Милонов оценил его сексуальную ориентацию.

Он стал про Терешкову что-то там говорить. <...> Тогда я объективно оценил его сексуальную ориентацию, которая может быть не соответствует физиологии, но по жизни он точно такой, — сказал Милонов.

Политик назвал единственной отличительной чертой своего оппонента ругань в отношении российских властей.

Он просто обычный миньон Навального. У меня была встреча с избирателями, они были страшно недовольны, что этот кандидатик нам мешал, — подытожил депутат Госдумы.

После инцидента он два часа общался на улице со своими сторонниками.

Ранее издание ЗАКС.ру сообщило о скандале с руганью между Милоновым и Злобиным. Последний объяснил журналистам, что пришёл на встречу, чтобы помочь своим агитатором, которые конфликтовали со сторонниками «Единой России». В ходе словесной перепалки депутат Госдумы назвал своего оппонента геем, а также упрекнул мать Злобина — она находилась неподалёку — в несостоятельности её как родителя.

31 августа Милонов призвал ввести спецодежду для чиновников. Он считает, что они должны ходить на работу в сюртуках, а не в костюмах от известных брендов.