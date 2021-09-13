«Обычный миньон Навального»: Милонов о ссоре на встрече с избирателями

Депутат Госдумы Виталий Милонов, баллотирующийся в российский парламент по округу № 218, рассказал NEWS.ru детали инцидента, произошедшего перед встречей со своими избирателями в одном из дворов Санкт-Петербурга, когда между ним и кандидатом в депутаты местного совета МО Автово Иваном Злобиным произошла словесная перепалка.
По словам Милонова, Злобин назвал его жуликом и вором. Он говорил про расследование оппозиционера Алексея Навального.
Я к нему подошёл и спросил: «Почему ты считаешь меня жуликом и вором? Что я украл?» Какое обвинение он может мне предъявить, как мне может такие вещи говорить? — возмутился депутат.
Он подчеркнул, что куча его однопартийцев являются достойными людьми. Когда же Злобин начал негативно высказываться в адрес лётчика-космонавта и Героя Советского Союза Валентины Терешковой, тогда Милонов оценил его сексуальную ориентацию.
Он стал про Терешкову что-то там говорить. <...> Тогда я объективно оценил его сексуальную ориентацию, которая может быть не соответствует физиологии, но по жизни он точно такой, — сказал Милонов.
Политик назвал единственной отличительной чертой своего оппонента ругань в отношении российских властей.
Он просто обычный миньон Навального. У меня была встреча с избирателями, они были страшно недовольны, что этот кандидатик нам мешал, — подытожил депутат Госдумы.
После инцидента он два часа общался на улице со своими сторонниками.
Ранее издание ЗАКС.ру
31 августа Милонов призвал ввести спецодежду для чиновников. Он считает, что они должны ходить на работу в сюртуках, а не в костюмах от известных брендов.