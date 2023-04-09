Обвиняемый в выводе за границу $24 млн получил медаль за участие в СВО «Коммерсант»: обвиняемый в выводе за границу $24 млн получил медаль за участие в СВО

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Военнослужащий ВС РФ в зоне проведения спецоперации

Менеджер Александр Дагуца, которого ранее судили за вывод за границу $24 млн, ушел воевать в зону СВО и уже получил награду за проявленные на фронте успехи, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники. По данным издания, суд прекратил розыск бизнесмена и временно приостановил дело в отношении него.

В публикации говорится, что уроженец Молдавии Дагуца находился под судом по делу о незаконном выводе из России $24 млн. Во время судебного разбирательства мужчина внезапно пропал. Судья Лефортовского районного суда Елена Галиханова получила от обвиняемого записку, в которой тот пообещал явиться в суд после окончания военной операции на Украине. Женщина не поверила ему, так как никаких подтверждающих документов Дагуца не приложил. Менеджер был объявлен в международный розыск.

Позднее Галиханова приостановила дело, по которому проходил Дагуца. Его адвокат Олег Целипоткин подал жалобу в Мосгорсуд в связи с незаконным розыском и арестом его клиента. Он подчеркнул, что его подзащитный не мог оставаться в стороне от происходящих в Донбассе событий, и добавил, что вопрос об уголовном преследовании его подзащитного будет решаться после завершения его участия в боевых действиях.

Сам Дагуца обращался в столичный военкомат и центр ЧВК «Вагнер» с просьбой отправить его на фронт, однако получал отказ из-за отсутствия опыта службы в армии. Позднее мужчина все же смог уехать в зону СВО, став водителем-гранатометчиком самоходно-артиллерийской батареи 108-го гвардейского десантно-штурмового кубанского казачьего полка. Он участвовал в штурмах нескольких населенных пунктов и даже получил ведомственную медаль «Генерал армии Маргелов». Его командир рассказал, что бизнесмен собирается продлить военный контракт.

Ранее пресс-служба «Конкорда» опубликовала заявление владельца компании Евгения Пригожина о том, что более пяти тысяч заключенных, заключивших контракт с ЧВК «Вагнер», получили помилование. По его словам, после освобождения они совершают гораздо меньше повторных преступлений, чем обычно фиксируется в России.