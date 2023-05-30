Обвиняемый в покушении на Соловьева может получить высшую меру «Коммерсант»: обвиняемый в покушении на Соловьева признан дееспособным

Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Обвиняемый в подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева Андрей Пронский признан дееспособным. Ему может грозить пожизненный срок. Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на адвоката подозреваемого.

Был признан дееспособным ранее неоднократно лечившийся от шизофрении Андрей Пронский (прозвище — Бладма), один из обвиняемых по уголовному делу о подготовке покушения на журналиста Владимира Соловьева и серии других терактов, совершенных, как считает следствие, по заданию украинских спецслужб. Теперь мужчина рискует отправиться <...> в колонию особого типа для пожизненно заключенных, — говорится в материале издания.

Авторы уточняют, что ранее Пронский неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Так, в 2016 году он был освобожден Красногорским городским судом Московской области от наказания по обвинению по статьям об убийстве, совершенном по мотивам национальной ненависти, о надругательстве над телами умерших и о возбуждении национальной ненависти. По данным СКР, Пронский тогда жестоко избил человека и опубликовал в интернете видеозапись происшествия.

Кроме того, в 2021 году, находясь на амбулаторном лечении и под наблюдением психиатра, мужчина принял участие в массовой драке, за которую получил обвинение в хулиганстве. Тогда суд ограничился в отношении него домашним арестом. В материале отмечается, что «эта мера пресечения не стала помехой для участия Пронского, по версии СКР, в террористической организации», Как полагает следствие, члены организации по заданию спецслужб Украины планировали покушение на медийных персон, активно продвигающих повестку СВО — Владимира Соловьева, Ольгу Скабееву, Маргариту Симоньян, Тиграна Кеосаяна и Евгения Попова.

Также в материале сказано, что шестерых человек, которые якобы планировали взорвать Соловьева вместе с его автомобилем при помощи самодельного взрывного устройства, ФСБ задержала в апреле. По информации следствия, заговор был раскрыт на этапе подготовки покушения на телеведущего.

По данным представителя Пронского, в настоящее время с мужчиной проводятся активные следственные действия.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян ранее сообщила в Telegram, что на работу на ее имя пришла бандероль со следами взрывчатки. Их, по словам Симоньян, обнаружили сотрудники службы безопасности. Взрывного устройства в посылке не оказалось, но нашлась секс-игрушка.