Обвиняемый по делу Голунова просит вновь возбудить дело против журналиста

https://static.news.ru/photo/35f90ed0-cc2f-11ea-bb19-fa163e074e61_660.jpg Иван Голунов Фото: City News Moskva/Global Look Press

Экс-сотрудник УВД по Западному административному округу Москвы Игорь Ляховец, обвиняемый в подбрасывании наркотиков журналисту Ивану Голунову, обратился в прокуратуру с просьбой возобновить уголовное преследование в отношении журналиста.

Я сейчас письма пишу в Генеральную прокуратуру с указанием нарушений и с просьбами возобновить уголовное преследование в отношении Голунова, по-моему, которое было незаконно прекращено и необоснованно, — заявил Ляховец во время заседания Мосгорсуда, на котором рассматривалась апелляционная жалоба на продление ему ареста.

Бывший полицейский убеждён, что было проведено недостаточно следственных действий, чтобы принимать решение о прекращении дела в отношении Голунова.

Мосгорсуд отменил постановление о продлении содержания под стражей четырём фигурантам по делу Голунова. Обвиняемые останутся в СИЗО до 1 августа 2020 года. Постановление отправлено на новое рассмотрение.

Журналист издания «Медуза» Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года. Его обвинили в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотические вещества были ему подброшены, и связывал это со своей профессиональной деятельностью. Инцидент с Голуновым получил широкий общественный резонанс, через пять дней уголовное преследование в отношении него было прекращено. 14 января 2020 года журналист был признан потерпевшим по этому делу.

Президент России Владимир Путин в декабре 2019 года заявил, что против пятерых полицейских, задерживавших Голунова, были возбуждены уголовные дела. По версии следствия, теперь уже бывшие полицейские УВД по ЗАО Москвы Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев приобрели и подложили наркотики Голунову. Следователи полагают, что организатором операции являлся Ляховец.

NEWS.ru писал, что силовики за год не смогли взломать телефон Голунова. 3 июля 2020 года ему были возвращены вещи, изъятые при задержании.