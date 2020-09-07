Обвиняемому в изнасиловании священнику продлили срок ареста

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Обвиняемому в изнасиловании и развратных действиях настоятелю Свято-Троицкой обители милосердия Николаю Стремскому продлили содержание под стражей. Соответствующее постановление было вынесено Промышленным районным судом Оренбурга.

Ходатайство следователя удовлетворено, срок содержания под стражей продлили на 11 суток, то есть до 23 сентября, — рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

Там добавили, что защита священника просила отпустить его из СИЗО под домашний арест. Суд смягчать меру пресечения отказался.

По версии следствия, в первой половине 2018 года Стремский неоднократно совершал в отношении шести опекаемых и удочерённых несовершеннолетних развратные действия, а также изнасиловал одну из них. Дело в отношении священнослужителя расследуется центральным аппаратом СКР.

На момент задержания Стремский воспитывал девятерых несовершеннолетних, восьмерых из которых опекал, а одного — усыновил. Все дети изъяты из семьи священника, размещены в образовательных организациях Оренбургской области и взяты на полное государственное содержание.

Ранее NEWS.ru писал, что приёмная дочь священнослужителя и её муж также находятся под следствием. Они обвиняются в незаконном лишении свободы двух и более лиц.