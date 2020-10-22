Обвиняемого в убийствах бизнесмена Быкова отпустили из СИЗО

https://static.news.ru/photo/ed33b45a-1451-11eb-bb0e-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Быков Фото: Андрей Самсонов/ТАСС

Бизнесмену Анатолию Быкову, обвиняемому в организации убийств и руководстве преступной группировкой, смягчили меру пресечения. Красноярский краевой суд заменил ему содержание под стражей на домашний арест.

Решение было вынесено по итогам рассмотрения апелляции на меру пресечения, избранную Железнодорожным судом. Под домашним арестом Быков будет находиться до 6 декабря, сообщает РИА Новости.

Бизнесмена задержали 7 мая и затем арестовали. В сентябре ему предъявили окончательное обвинение в убийстве двух человек, которое было совершено в 1994 году. Кроме того, в отношении него возбуждено ещё одно уголовное дело по аналогичному преступлению.

Ранее NEWS.ru писал, что Быков пожаловался на пропажу с его банковских счетов свыше 6 млн рублей. В краже средств он подозревает кредитную организацию, поскольку его телефон с доступом к транзакциям находится у следователей.