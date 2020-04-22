Общество предупредили о злоупотреблениях полиции после новых поправок

https://static.news.ru/photo/cf300366-8476-11ea-b701-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Беспокойство граждан по поводу расширения полномочий сотрудников полиции оправдано. К подобным изменениям необходимо относиться осторожно, а к защите прав человека — бережно, рассказал в беседе с NEWS.ru президент Всероссийской ассоциации полицейских Юрий Жданов.

По его словам, у силовиков достаточный арсенал методов и мер, закреплённых в законе, лучше несколько раз подумать перед принятием документа.

Я боюсь перегибов и различных злоупотреблений со стороны полиции, если им дать максимально возможные права, поэтому нужно каждое изменение детально обсуждать, рассматривать и понимать в чём необходимость, что мешает им действовать сейчас в рамках имеющегося законодательства, — считает эксперт.

Полицейским планируют разрешить вскрывать автомобили, выставлять оцепление жилых домов, ограждать места проведения массовых мероприятий, а также осуществлять личный досмотр граждан и их вещей. Соответствующие поправки в закон «О полиции» одобрило правительство России, документ готов ко внесению в Госдуму, писал NEWS.ru.

Также, согласно проекту закона, силовик «с обнажённым огнестрельным оружием» будет иметь право применить его при попытке задерживаемого лица не только прикоснуться к пистолету, но и «совершить иные действия, дающие основания расценить их как угрозу нападения на сотрудника полиции».