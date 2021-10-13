Общественница предложила ввести QR-коды для покупателей алкоголя

Общественный омбудсмен по защите малого и среднего предпринимательства, основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова предложила ввести QR-коды для покупателей алкоголя. По её мнению, для россиян это будет хорошим стимулом вакцинироваться, передаёт радиостанция «Говорит Москва».

Вот если мы алкоголь запретим продавать, то, возможно, это окажет какое-то влияние на заболеваемость. А если мы говорим опять о ресторанах или фитнесе, то это даже смешно. Отними у народа спиртное — это будет народное волнение, — считает общественница.

Татулова добавила, что повторное введение QR-кодов для посещения ресторанов будет губительно для сферы общепита. По её словам, отрасль может потерять всех своих работников. Люди уходят из общепита из-за того, что тот попал в «зону риска».

По её словам, в регионах выручка общепита упала на 80–90%. Кроме того, цены в ресторанах за последние полгода поднялись примерно на 40%.

Ранее сообщалось, что власти ряда российских регионов вводят QR-коды для посещения общественных мест из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. При этом спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила уверенность, что общефедерального локдауна из-за пандемии COVID-19 в России не будет.