Общества ветеранов попросили президента перенести парад Победы в Москве

Ветеранские организации обратились к президенту России Владимиру Путину. Они попросили его перенести проведение парада Победы в Москве. Причиной стала пандемия коронавируса.
От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников, — заявили в организации.
Под обращением подписались президент Российской ассоциации героев, руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов и другие члены сообщества.
На сегодняшний день в столице выявлено 14 776 заболевших коронавирусом. Более 1200 пациентов излечились от болезни. Скончались 106 человек.
Ранее NEWS.ru писал, что вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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