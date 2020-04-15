Общества ветеранов попросили президента перенести парад Победы в Москве

https://static.news.ru/photo/425e5a5a-7f0d-11ea-a82a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ветеранские организации обратились к президенту России Владимиру Путину. Они попросили его перенести проведение парада Победы в Москве. Причиной стала пандемия коронавируса.

От лица всего ветеранского сообщества просим вас принять сложное, но, как мы считаем, справедливое решение о проведении военного парада в другую дату, когда в соответствии с эпидемиологической ситуацией парад станет не угрозой, а поистине торжеством мира и безопасности для всех его участников, — заявили в организации.

Под обращением подписались президент Российской ассоциации героев, руководитель Общероссийской общественной организации ветеранов и другие члены сообщества.

На сегодняшний день в столице выявлено 14 776 заболевших коронавирусом. Более 1200 пациентов излечились от болезни. Скончались 106 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что вероятность отмены парада Победы из-за коронавируса оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.