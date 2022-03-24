«Обращение к опыту»: историк об идее Мединского воспевать в школах флаг РФ

Заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров в разговоре с NEWS.ru прокомментировал предложение помощника президента РФ Владимира Мединского внедрить в российские школы воспевание страны и государственного флага. По его мнению, данную инициативу надо рассмотреть в более спокойной обстановке, а не в ситуации повышенной тревожности для детей и педагогов — незадолго до начала проверочных работ и экзаменов. Историк посоветовал обратиться к опыту выдающихся российских учителей.

Снегуров подчеркнул, что не всякий опыт США может быть уместен в отечественных условиях. Он напомнил, что подобные инициативы (поднятие флага, пение гимна) уже высказывались, но, похоже, не нашли отклика у широкой общественности.

Молиться нам всем стоило бы — за мир, за наших детей, за педагогику! Искренние приветствия ребят, их улыбки, вдохновенные лица, стремление к добру и свету ежедневно молитвенным образом воздействуют на меня. В такой атмосфере и закладывается как прославление России, так и забота, беспокойство о ней! Настоящий педагогический диалог лучше любых ритуалов, которые, кстати, соблюдаются на торжественных мероприятиях. Можно также изучить, как начинался учебный день в колониях Шацкого и Макаренко, в школе Сухомлинского, в интернате Католикова. Обращение к опыту наших выдающихся педагогов ныне было бы весьма актуально, — сказал Снегуров.

Ранее Мединский на заседании межведомственной комиссии по вопросам исторического просвещения заявил, что в российских школах следует вводить практику воспевания государственных символов по аналогии с США. Он выступил с инициативой от имени комиссии направить эту рекомендацию в Министерство просвещения РФ.