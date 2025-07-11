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11 июля 2025 в 22:18

Обожаю шарлотку с панировочными сухарями — попробуйте и вы

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Готовлю классическую шарлотку с необычным секретом — панировочными сухарями. Этот простой, но оригинальный рецепт превращает привычный яблочный пирог в настоящий кулинарный шедевр. Для начала понадобятся свежие яблоки, лучше кислые сорта — они придадут десерту легкую кислинку. Шарлотка с панировочными сухарями получается особенно сочной, ведь сухари впитывают лишнюю влагу, не давая тесту стать мокрым.

Для теста смешивают 4 яйца, 180 г сахара, 150 г муки и 1 ч. л. разрыхлителя. Вместо обычного смазывания формы маслом и мукой используются панировочные сухари — они создают тонкую корочку и помогают выпечке не прилипать. Яблоки нарезают дольками и выкладывают на дно формы, затем заливают тестом. Выпекать нужно примерно 40–50 минут при 180 градусах.

Этот способ гарантирует идеальную текстуру и аромат классической шарлотки, которая прекрасно подходит для чаепития. Легкий и ароматный десерт, который любят все.

шарлотка
выпечка
еда
рецеты
Анна Скворцова
А. Скворцова
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