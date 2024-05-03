В российском регионе ввели карантин из-за смертельного вируса В Волгоградской области ввели карантин из-за бешенства у животного

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

На территории Волгоградской области ввели карантин после того, как в хуторе Шуруповский Фроловского района у животного обнаружили признаки бешенства, сообщает «Блокнот Волгоград». После его гибели и проведения исследований было выявлено наличие смертельного вируса. Домовладение по улице Набережная объявлено эпизоотическим очагом, карантин введен на его территории и в радиусе 1750 метров.

Для предотвращения распространения бешенства в населенном пункте введены ограничения. Запрещено посещение территории посторонним лицам, а также ввоз и вывоз животных, за исключением привитых в течение последних шести месяцев. Также запрещено снимать шкуру с трупов животных, проводить ярмарки и другие мероприятия, ловить диких животных для вывоза в зоопарки.

Ранее травматолог Николай Перетолчин сообщил, что несмотря на то, что зачастую легкие укусы и царапины кошек не представляют серьезной опасности, в некоторых случаях они могут привести к развитию болезней. По словам Перетолчина, чаще всего от укусов кошек можно подхватить пастереллез, приводящий к образованию флегмоны, вялотекущей пневмонии и гнойного менингита.