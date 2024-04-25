Названы смертельно опасные инфекции, передаваемые через кошачьи укусы Травматолог Перетолчин: через укусы кошек можно заразиться менингитом

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Несмотря на то что зачастую легкие укусы и царапины кошек не представляют серьезной опасности, в некоторых случаях они могут привести к развитию болезней, рассказал NEWS.ru травматолог Николай Перетолчин. Он предупредил, что риск зависит от глубины раны. По словам Перетолчина, чаще всего от укусов кошек можно подхватить пастереллез, приводящий к образованию флегмоны, вялотекущей пневмонии и гнойного менингита.

Чаще всего через укус кошки можно заразиться пастереллезом, который может привести к образованию флегмоны (кожная форма), вялотекущей пневмонии (легочная форма) и даже к гнойному менингиту, эндокардиту, абсцессу мозга (септическая форма), — заявил травматолог.

Укус кошки также может привести к развитию лептоспироза, сальмонеллеза и столбняка, продолжил Перетолчин. Наибольшую опасность в этом плане представляют болеющие животные.

Болезнь без лечения неминуемо приводит к летальному исходу. Необходимо ввести вакцину против бешенства не позднее 14 дней с момента укуса, — заключил врач.

Ранее вирусолог и доктор биологических наук Алексей Аграновский предупредил, что комары способны передавать человеку ряд болезней при укусе. Среди них туляремия, лихорадка денге, желтая лихорадка и хантавирусы.