«Обезвоживание и давление»: хирург объяснил, чем нельзя запивать водку Хирург Умнов: водку нельзя запивать лимонадом и кофе, иначе повысится давление

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Водку нельзя запивать лимонадом, колой или кофе из-за риска скачков артериального давления, рассказал NEWS.ru преподаватель медицинского факультета Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. Он подчеркнул, что сладкая газировка и фруктовые напитки содержат фруктозу, которая перерабатывается только ферментами печени.

Нельзя запивать водку лимонадами, фруктовыми напитками из-за фруктозы, которая перерабатывается только ферментами печени. Если запивать водку колой или закусывать ананасом, печень не сможет обезвредить весь этанол, что повлечет больший вред для организма. Кофе может усугубить обезвоживание организма и повысить давление. Если употреблять кофе вместе с водкой, то риск скачков артериального давления повышается в разы, — отметил Умнов.

Ранее нарколог Александр Ковтун связал рост числа россиян, страдающих алкоголизмом, с новыми стрессами, а также с генетическими и социокультурными факторами. При этом специалист отметил, что около 3–5% людей в мире подвержены болезням химической зависимости и склонны к злоупотреблению спиртными напитками независимо от экономических или политических причин.

По словам Ковтуна, алкоголизм развивается постепенно. Он добавил, что те пациенты, которые появились в 2022 году, не были выявлены раньше.