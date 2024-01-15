Нарколог перечислил возможные причины роста числа россиян с алкоголизмом Нарколог Ковтун: рост числа россиян с алкоголизмом произошел из-за стрессов

Рост числа россиян с алкоголизмом произошел на фоне новых стрессов, а также из-за генетических и социокультурных факторов, уверен врач-нарколог Александр Ковтун. В беседе с «Радио 1» специалист напомнил, что около 3-5% людей в мире подвержены болезням химической зависимости. Этот процент склонен к злоупотреблению спиртными напитками независимо от экономических или политических причин.

Эти люди склонны к такому поведению. Здесь играет роль и генетический, и социокультурный фактор, и семейный, и новые стрессы, — уточнил нарколог.

По его словам, алкоголизм развивается постепенно. Ковтун отметил, что те пациенты, которые появились в 2022 году, просто не были выявлены раньше. Нарколог напомнил, что статистика также не учитывает людей с зависимостями, которые обращаются к частным врача или в частные медицинские клиники. В связи с этим данные об алкоголизме среди россиян не до конца достоверны.

Ранее стало известно, что число россиян, страдающих от алкогольной зависимости, увеличилось до 54,2 тысячи человек в 2022 году. В сборнике Росстата «Здравоохранение в России — 2023» отмечается, что с 2010 по 2021 год число пациентов с зависимостью от спиртного снижалось. Предполагается, что рост числа алкозависимых связан с геополитическими противостояниями.