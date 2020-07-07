Обеднённый уран назвали ценным и полезным для России ресурсом

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Общественный совет госкорпорации «Росатом» и эколого-правовой центр «Беллона» пришли к выводу о законности и целесообразности переработки обеднённого урана в России. Это следует из совместного доклада комиссии по экологии обеих организаций.

Презентация доклада прошла в среду в формате видеоконференции. Текст доклада имеется в распоряжении РИА Новости. Информагентство сообщает, что, по мнению экспертов, обеднённый гексафторид урана (ОГФУ) не относится к радиоактивным отходам, а является ценным сырьём, необходимым для развития не только атомной энергетики, но и других отраслей.

В докладе при этом отмечается, что ОГФУ при определенных особых условиях становится химически опасным токсичным веществом, однако вероятность тяжёлых последствий даже в случае аварии ничтожно мала (как и само её наступление).



