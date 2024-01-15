Нутрициолог развеяла миф о вреде сахара Нутрициолог Петручишина: белый сахар можно употреблять в небольших дозах

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Убеждение, что белый сахар всегда вредит здоровью, является не более чем мифом, заявила нутрициолог Анастасия Петручишина. В разговоре с «МК в Чите» специалист подчеркнула, что его можно употреблять в небольших дозах. По ее словам, в умеренных количествах сахар не повышает риски развития сахарного диабета.

Если человек питается правильно, не перекусывает бесконечно сладким чаем с булками, от того, что он добавит сахар в какое-то блюдо или иногда — в напиток, ничего страшного не случится. Не увеличится риск диабета, жир с боков свисать тут же не начнет. Не забывайте про меру, — отметила специалист.

Кроме того, неверно и мнение о вреде фруктов, которое в последнее время начинает набирать популярность. Нутрициолог пояснила, что негативные последствия могут наступить только в том случае, если питаться одними фруктами. Более того, бананы, апельсины и яблоки могут легко заменить добавленный сахар и содержат в себе необходимые для здоровья человека витамины.

Диетолог Маргарита Королева ранее рассказала, что для похудения после новогодних праздников полезно пить больше воды и исключить соленые продукты. По ее словам, в рационе должны присутствовать мясо, рыба и сезонные овощи.