Нутрициолог рассказала, кому можно и кому нельзя есть бананы Нутрициолог Гусакова: бананы противопоказаны при диабете и заболеваниях ЖКТ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бананы противопоказаны при сахарном диабете, а также ряде заболеваний ЖКТ, рассказала NEWS.ru нутрициолог Вероника Гусакова. Эксперт отметила, что данный продукт не стоит употреблять в пищу в больших количествах при нарушении работы почек. Собеседница подчеркнула, что плоды полезны при артрите и астме.

Бананы особенно полезны для людей с артритом и астмой. Благодаря высокому содержанию витамина B6 они помогут снизить воспаление в организме и улучшить работу иммунной системы. Калий способствует укреплению костей и суставов, поддерживает работу почек и отвечает за водный баланс в организме. Содержание магния оказывает положительное влияние на работу сердечно-сосудистой системы, — добавила Гусакова.

Медик отметила, что бананы отлично подойдут для граждан, посещающих спортзал, ведущих активных образ жизни — их удобно брать с собой на тренировку, перед занятиями они дадут энергию за счет высокого содержания углеводов.

После тренировки поможет закрыть «углеводное окно» для более быстрого восстановления. Бананы легко перевариваются и быстро усваиваются, поэтому они могут быть отличным перекусом, — заявила Гусакова.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева предупредила об опасности фруктов и овощей, обработанных воском. По ее словам, употребление их в пищу может вызвать аллергическую реакцию: зуд, высыпания и другие симптомы.