Нутрициолог рассказала, какие продукты нужно добавить в весенний рацион Нутрициолог Коробейникова: весной организм нужно поддержать витаминами

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Весной необходимо добавить в рацион больше свежей зелени, фруктов и овощей, рассказала нутрициолог Жанна Коробейникова. Как пояснила специалист в беседе с «Радио 1», после зимы организм нужно поддержать витаминами, которых много в обычном зеленом луке. Он обладает антиоксидантными свойствами, укрепляет здоровье и дарит молодость.

Весной у нас особенно появляется потребность в витаминах, поэтому делаем упор на клетчатку, на свежие овощи и фрукты, можно даже замороженные. Незаменимый компонент питания с наступлением весны — это зелень. Ее добавляем везде прям пучками. Используем ростки, пророщенные злаки, микрозелень, не забываем про самый обычный зеленый лук, — отметила нутрициолог.

Коробейникова также добавила, что весной организм уже не нуждается в дополнительном обогреве, поэтому жирные супы можно заменить на легкие овощные салаты, а вместо мяса выбрать рыбу.

Врач-диетолог Наталья Артемьева ранее посоветовала: чтобы не заболеть весной, нужно добавить в рацион продукты, богатые клетчаткой. Специалист подчеркнула, что такое питание позволит укрепить иммунитет, улучшить углеводный и жировой обмен. Кроме того, клетчатка обладает антиоксидантным свойством.