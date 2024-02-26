Врач посоветовала продукты, которые помогут не заболеть весной Врач Артемьева: весной в рацион нужно добавить богатые клетчаткой продукты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Чтобы не заболеть весной, нужно добавить в рацион продукты, богатые клетчаткой, посоветовала врач-диетолог Наталья Артемьева. В разговоре с Regions.ru специалист подчеркнула, что такое питание позволит укрепить иммунитет, улучшить углеводный и жировой обмен. Кроме того, клетчатка обладает антиоксидантным свойством.

Ежедневное поступление клетчатки улучшает состояние флоры кишечника за счет роста числа хороших бактерий, которые питаются именно пищевыми волокнами. Это в свою очередь повышает иммунитет. Также клетчатка улучшает углеводный и жировой обмен, обладает антиоксидантными свойствами, — пояснила диетолог.

Также в рационе должны быть продукты молочного брожения, если нет противопоказаний к их употреблению. К ним относятся кефир, ряженка, сыры и йогурты. Они благоприятно отразятся на работе кишечника. Кроме того, Артемьева порекомендовала соблюдать водный баланс организма.

Эндокринолог Елена Киселева ранее предупредила, что частые простудные заболевания могут быть признаком нехватки витамина С. Тем временем судороги и снижение нервной проводимости свидетельствуют о дефиците витамина В1, а появление язвочек на слизистых оболочках, воспалительные процессы на коже и трещины в уголках губ говорят о недостатке витамина В2.