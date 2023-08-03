Нутрициолог рассказала, как лучше всего есть арбуз Нутрициолог Коробейникова посоветовала есть арбуз в первой половине дня

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть арбуз и другие ягоды и фрукты лучше всего в первой половине дня до пяти часов вечера, посоветовала нутрициолог Жанна Коробейникова. В разговоре с «Радио 1» специалист уточнила, что он может быть как самостоятельным перекусом, так и десертом в конце основного приема пищи. Нутрициолог напомнила, что не стоит злоупотреблять арбузами — в день рекомендуется съедать не больше 250 гр.

Как все ягоды и фрукты арбуз лучше употреблять в первой половине дня, до 16:00-17:00 часов, и как десерт — в конце основного приема пищи. При этом нужно помнить, что в день можно съесть не больше 250 гр арбуза, — пояснила Коробейникова.

По словам нутрициолога, арбуз также можно добавлять в салаты. Она пояснила, что это хороший способ сгладить резкий всплеск инсулина. Коробейникова порекомендовала выбирать для сочетания такие продукты, чтобы салат был богат клетчаткой.

Нутрициолог Мария Клетанина ранее посоветовала внимательно относиться к сочетанию арбуза с другими продуктами. По ее словам, лучше не есть его вместе с фетой, брынзой, овечьим или козьим сыром. Специалист подчеркнула, что это особенно актуально для людей, у которых есть проблемы с желудочно-кишечным трактом (ЖКТ).