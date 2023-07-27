Названы продукты, с которыми нельзя сочетать арбуз Нутрициолог Клетанина посоветовала не сочетать арбуз с фетой или брынзой

Фото: shutterstock

Арбуз и дыню нельзя сочетать с фетой, брынзой, овечьим или козьим сыром, предупредила нутрициолог Мария Клетанина. В разговоре с aif.ru она подчеркнула, что это особенно актуально в тех случаях, когда у человека есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, такие как вздутие, газообразование или тяжесть в животе.

Как уточнила эксперт, также арбуз и дыня не сочетаются с молочными, кисломолочными и жирными продуктами, жареной и соленой пищей, хлебом, яйцами, бобовыми, мясом, рыбой, крупами и алкоголем. Клетанина пояснила, что такие сочетания могут нарушить микрофлору кишечника и пищеварения, вызвать тяжесть в животе, диарею и тошноту.

Эксперт предупредила, что в больших количествах арбуз и дыня могут также вызывать диарею, вздутие и метеоризм. Клетанина отметила, что мякоть арбузов и дынь переваривается быстрее, чем большинство других продуктов. В связи с этим подходить к приготовлению блюд с ними нужно очень осторожно. Нутрициолог посоветовала по возможности есть арбузы и дыни отдельно от других продуктов за пару часов до еды или делать на их основе прохладительные напитки с имбирем, мятой, огурцами, лимонами или апельсинами.

Врач-диетолог Наталия Гридина ранее предупредила, что переедание арбуза может привести к проблемам со здоровьем. По ее словам, арбуз надо есть правильно, чтобы не страдать потом от тошноты и лишнего веса.