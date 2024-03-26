Нутрициолог раскрыла, для кого и почему веганство крайне опасно Нутрициолог Придачина: веганство противопоказано беременным, детям и подросткам

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Веганство крайне опасно для беременных, детей и подростков из-за риска развития анемии и задержки развития, рассказала NEWS.ru нутрициолог Ксения Придачина. Эксперт объяснила: подобный рацион провоцирует дефицит белков, цинка, витаминов B6 и B12, D и йода.

Веганство однозначно вредно для беременных, детей и подростков. Есть риск развития анемии, задержки роста у детей из-за дефицита белка, цинка, витаминов В6, В12, витамина D, йода. Исключение животных продуктов из рациона детей и подростков не является полноценным питанием. Взрослые сторонники вегетарианства в семье должны осознавать, что такой тип питания не приемлем для растущего организма, — отметила Придачина.

Ранее врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, что финики считаются «правильными», если они мягкие, слегка глянцевые, однородного цвета, без налета или кристаллов сахара на поверхности и если они не прилипают друг к другу. По ее словам, не стоит покупать склеенные или слишком блестящие финики — скорее всего, их варили в сладком сиропе, чтобы увеличить срок хранения.

Она напомнила, что эти фрукты богаты калием, который помогает организму поддерживать водный баланс, а также нормализует работу сердца и нервной системы. Кроме того, плоды содержат хром и цинк, полезные для иммунитета, и клетчатку, улучшающую пищеварение.