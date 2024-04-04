Диетолог объяснила, какой десерт поможет при борьбе с лишним весом Диетолог Лазуренко: при борьбе с лишним весом можно есть только горький шоколад

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При борьбе с лишним весом можно есть в небольших количествах только горький шоколад, рассказала NEWS.ru диетолог Наталья Лазуренко. Она отметила, что содержание какао в подобном продукте должно составлять минимум 70%.

Что касается помощи шоколада в борьбе с лишним весом, то речь идет исключительно про горький шоколад (минимум 70% какао или какао-масла). И этот вариант мы можем рассматривать только в качестве получения полезных веществ. Но помочь в снижении веса шоколад не может. В больших количествах это только лишние калории. Если за сутки человек не расходует этот ресурс, то все будет откладываться в жировую ткань, — подчеркнула Лазуренко.

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