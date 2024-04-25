Новый этнический конфликт? Почему «Русская община» осадила школу в Батайске

Фото: Гянжеви Гаджибалаев/ТАСС

Силовики прибыли в школу в городе Батайске Ростовской области, которую блокировали активисты из «Русской общины». Что там произошло, кого угрожал поставить на колени девятиклассник, что о конфликтах в школах говорит прокуратура?

Что произошло в школе в Батайске, почему вмешалась «Русская община»

Telegram-канал Baza сообщил, что днем 25 апреля в школу № 4 в городе Батайске прибыли несколько десятков активистов из «Русской общины». Они блокировали вход в школу и не отпускали детей, которые учились в первую смену. Вторую смену попросили подождать на улице.

Канал пишет, что причиной стал конфликт между одним из девятиклассников и учительницей. В Telegram-каналах распространилась аудиозапись конфликта, в ходе которого подросток и 71-летняя учительница русского языка Людмила Бородкина прилюдно оскорбляют друг друга и обещают «поставить на колени». Конфликт произошел еще четыре месяца назад, но подросток так и не извинился перед пожилой женщиной.

«Много кто говорил, что меня побьет. Но, когда выходили, на колени становились!» — «Ну поставь меня на колени, мне 71 год!» — спорят на аудиозаписи подросток и пожилая женщина.

Члены «Русской общины» решили заступиться за учительницу и учеников школы, которых обижают представители национальных диаспор. По словам директора школы № 4, конфликт был разрешен достаточно быстро. Telegram-канал Don Mash отметил, что директора и учительницу полицейские увезли в отдел, чтобы они написали объяснительные.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кто стал причиной школьного конфликта в Батайске

Представитель «Русской общины» по имени Александр изложил другую версию произошедшего. По его словам, четыре месяца подряд подростки из числа представителей национальных меньшинств угрожали расправой своим одноклассникам и преподавателям. Активисты пытались решить вопрос с родителями этих задир, однако те не появлялись.

«Сегодня парни приехали, чтобы поговорить с директором в присутствии силовиков и прокуратуры», — объяснил Александр.

Telegram-канал «Батайск Город» опубликовал обращение преподавателя, которая стала участником конфликта. Людмила Бородкина заявила, что хочет, чтобы подросток извинился перед младшеклассниками. Она обратилась к представителям азербайджанской и езидской диаспор — «нормальным здравомыслящим мужчинам».

«Все, чего я прошу, это извиниться перед детьми из 5-го „Г“ класса, которых обещали „ставить на колени“. Пожалуйста, поговорите внутри своих национальных диаспор, остановите это все. Нельзя одному народу унижать другой. Я работала с езидами, я вас знаю, глубоко уважаю вашу трагическую историю. Я прошу гордый азербайджанский народ — остановите это!» — обратилась к собравшимся учительница русского языка.

В соцсетях в Батайске произошедшее восприняли неоднозначно: некоторые поддержали учительницу, но другие заявили, что обе стороны конфликта «перегнули палку» и учителю в силу жизненного опыта следовало вести себя иначе, не педалировать национальный вопрос и не провоцировать несовершеннолетних на разрастание ссоры.

«Это запись конфликта, произошедшего между учительницей и школьником, то есть ребенком и взрослым человеком, чья работа — это находить общий язык с детьми и пресекать подобные ситуации», — отметил один из пользователей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Какие национальности живут в Батайске

Росстат сообщает, что по итогам переписи 2020 года в Батайске проживало почти 127 тысяч человек, из которых 115 тысяч указали свою национальность.

В городе оказалось 105 тысяч русских (больше 90%), 2300 армян, 800 корейцев, 633 украинца, 415 езидов и 334 азербайджанца. Почти 2400 человек в графе «Национальность» указали другие сведения и не относятся к числу доминирующих здесь наций.

Что говорит прокуратура о конфликтах в школах России

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов на заседании в Совете Федерации заявил, что в 2023 году прокуратура выявила факты замалчивания педагогами случаев травли учеников в школах России, а также замалчивание преступлений, которые в них совершались. Генпрокурор подчеркнул, что именно такие случаи приводят к трагедиям — подобным той, что произошла в школе № 5 в Брянске.

«Все должны понимать, что безопасность детей напрямую зависит от раннего купирования конфликтов. Однако прокурорами выявлены факты замалчивания педагогами случаев травли учеников со стороны сверстников и даже совершения преступлений в отношении них. Не способствует предотвращению антиобщественных действий нехватка школьных психологов и отсутствие служб медиации», — отметил Краснов.

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