Психологи назвали плюсы низкой самооценки

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Люди с низкой самооценкой очень внимательны к деталям и крайне требовательны к себе и другим. Они очень кропотливо подходят к работе и зачастую становятся лучшими специалистами в своей профессиональной сфере. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказала психолог Лариса Занкевич.

Как правило, общество считает людей с низкой самооценкой слабохарактерными, закомплексованными и не способными самостоятельно решать задачи. Они действительно обладают качествами, которые отличают их от остальных. Но, как мы знаем, у медали всегда есть две стороны, и люди с низкой самооценкой имеют много плюсов и даже преимуществ, — пояснила Занкевич.

Люди с низкой самооценкой любят всё изучать и часто погружаются в размышления. Они обладают богатым воображением и становятся отличными архитекторами, художниками и дизайнерами, отмечает эксперт. Кроме того, такие люди успешны в сфере программирования. Потому что из-за неумения выстраивать коммуникации в реальном мире они нередко погружаются в виртуальный.

Люди с низкой самооценкой обычно мало с кем общаются. Зато они очень преданные и верные — не только в дружбе, но и в отношениях с партнёром. Такие индивидуумы крайне болезненно переживают разрывы и пытаются сохранить один брак на всю жизнь, поясняет Занкевич.

Люди с низкой самооценкой чрезмерно чувствительны. Однако в современном мире всё реже можно встретить человека, склонного к эмпатии. Поэтому данное качество сегодня особенно важно и ценно, — сказал психолог.

Ещё один плюс заниженной самооценки — возможность получать большое количество комплиментов от окружающих. Многие люди желают поддержать и переубедить человека, который сам себя принижает. Такое мнение в разговоре с NEWS.ru высказал клинический психолог Валентин Денисов-Мельников.

Несмотря на то что большинство людей с низкой самооценкой не поверят в комплименты со стороны знакомых и коллег, им всё же будет приятно внимание со стороны окружающих.

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