Никольский отсудил отчисления за исполнение своих песен в «Голосе 60+»

https://static.news.ru/photo/2f80bc62-3a3c-11eb-b765-fa163e074e61_660.jpg Константин Никольский Фото: Константин Никольский/vk.com

Рок-музыкант и гитарист, бывший участник групп «Цветы» и «Воскресенье» Константин Никольский через суд взыскал с Первого канала 265 тыс. рублей за использование двух своих песен в проекте «Голос 60+». Изначально он требовал компенсацию в 500 тыс. рублей за песни «Один взгляд назад» и «Музыкант», исполненные в эфире осенью 2019 года.

Судом принято новое решение о взыскании с АО «Первый канал» в пользу Никольского компенсации за нарушение авторского права в сумме 235 тысяч рублей, — сообщили РИА Новости в пресс-службе Мосгорсуда.

Никольский в иске указал, что он не давал разрешения на использование песен в проекте, отметив при этом, что композиции «были искажены путём сокращения музыки и текста».

Изначально Останкинский суд Москвы оставил иск Никольского без удовлетворения, постановив взыскать с Первого канала только 30 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда за сокращение одной песни и искажение мелодии обеих песен. Но музыкант обжаловал это решение.

Как писал NEWS.ru, автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачёв пригрозил судом рэперу Моргенштерну за использование его композиции в видео в TikTok и потребовал компенсацию. Сейчас в соцсети распространяется челлендж, в рамках которого участники повторяют строчки из двух песен. Одна из них — из песни Лихачёва. Мужчина объясняет свою претензию тем, что в роликах в TikTok курят и «жестикулируют мимикой».

В своём обращении он отмечает, что между ним и Моргенштерном не было заключено соглашение об использовании песни, воспроизведение композиции в ролике было осуществлено без ведома автора. Таким образом, по словам Лихачёва, музыкант нарушил его авторские права. В связи с этим мужчина требует, чтобы Моргенштерн выплатил ему компенсацию в размере 300 тыс. рублей.