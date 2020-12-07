Автор песни «Владимир Путин — молодец» пригрозил Моргенштерну судом

https://static.news.ru/photo/d67ba760-38a3-11eb-8b99-fa163e074e61_660.jpg Олег Лихачёв Фото: Олег Лихачев/vk.com

Автор песни «Владимир Путин — молодец» Олег Лихачёв пригрозил судом рэперу Моргенштерну за использование его композиции в видео в TikTok и потребовал компенсацию.

Сейчас в соцсети распространяется челлендж, в рамках которого участники повторяют строчки из двух песен. Одна из них — из песни Лихачёва. Мужчина объясняет свою претензию тем, что в роликах в TikTok курят и «жестикулируют мимикой».

В своём обращении он отмечает, что между ним и Моргенштерном не было заключено соглашение об использовании песни, воспроизведение композиции в ролике было осуществлено без ведома автора. Таким образом, по словам Лихачёва, музыкант нарушил его авторские права. В связи с этим мужчина требует, чтобы Моргенштерн выплатил ему компенсацию в размере 300 тыс. рублей, передаёт Telegram-канал Mash.

Ранее NEWS.ru писал о том, что скандально известный российский рэпер Моргенштерн (Алишер Валеев) попал на программу «Давай поженимся!». Видео с передачи опубликовала в своём микроблоге ведущая Лариса Гузеева.