«Ничего не потеряют»: Житинкин о новом худруке театра Виктюка Режиссер Житинкин усомнился, что Богомолов сможет руководить двумя театрами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Житинкин

Российский режиссер театра и кино Андрей Житинкин в беседе с NEWS.ru на полях ПМЭФ признался, что сомневается в способности Константина Богомолова руководить сразу двумя учреждениями – Театром на Малой Бронной и Театром Романа Виктюка. Это может привести к тому, что зрители увидят программу одного направления.

Что касается Виктюка, то я могу сказать, что этот театр так привык к экспериментам, к новым формам, то понятно, что они ничего не потеряют от появления Богомолова. Другое дело, что абсолютно точно говорить, насколько возможно это совмещать. Тут ведь вот в чем вопрос. Дело в том, что один режиссер не может две разные эстетические программы выполнять. Поэтому явно это будет программа одного направления, – считает режиссер.

Помимо Богомолова, в театральном мире еще одна громкое кадровое назначение: новым директором «Современника» стал Владимир Машков. Он также сохранит свою текущую должность в Московском театре Олега Табакова. Кроме того, художественным руководителем Московского академического театра сатиры станет народный артист России Евгений Герасимов. Совмещать он будет с такой же должностью в Театре на Малой Ордынке.