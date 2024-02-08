Невролог рассказала, кто чаще подвержен головной боли Невролог Сергеева: болевая «шапочка неврастеника» присуща ответственным людям

Головная боль напряжения (ГБН), известная также как «шапочка неврастеника», во многом связана с психотипом ответственного человека, рассказала в беседе с KP.RU врач-невролог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Пирогова, доктор медицинских наук Светлана Сергеева. По ее словам, ГБН является наиболее распространенным видом головной боли.

Когда человек очень ответственный, добросовестно подходит к выполнению работы или другого дела и вдруг с чем-то не справляется, то начинает переживать. Появляются различные вегетативные изменения, усиливается сердцебиение, может повышаться давление, увеличивается уровень тревожности. <...> У таких людей чаще всего и развивается головная боль напряжения, — объяснила врач.

По ее словам, головная боль напряжения имеет сжимающий и давящий характер, в висках и в области затылка. Пациенты описывают ее как ощущение стягивания вокруг головы наподобие каски. Причиной ее возникновения может быть гиподинамия, переутомление, сидячая работа за компьютером и частые стрессовые ситуации.

Также ГБН может развиваться на фоне мышечного напряжения, связанного с длительным вынужденным либо неудобным положением шеи или головы, добавила в беседе с изданием врач-невролог, кандидат медицинских наук Инна Филатова. Она пояснила, что такое болезненное напряжение мышц может возникать при долгой работе за компьютером или за рулем автомобиля.

Ранее терапевт Алексей Русаков рассказал, что снять головную боль без приема лекарств можно, если грубо помассировать шею и растереть «всю голову вместе с ушами». Медик также посоветовал массировать переднюю поверхность грудной клетки в местах соединения ключицы и грудины.