Невролог рассказал, как восстановиться после инсульта Невролог Андрусов: реабилитации после инсульта поможет физическая активность

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Максимально возможная физическая активность помогает реабилитации человека, перенесшего инсульт, рассказал в беседе с «360» врач-невролог Юрий Андрусов. По его словам, в идеале восстановление функций мозга должно начинаться уже на этапе госпитализации пациента и постановки ему диагноза.

Суть проста: человек, перенесший инсульт, должен быть максимально активен. <...> Других вариантов восстановления нет. То есть если произошел инсульт, человек после этого лежит и ничего не происходит, то шансы, что у него что-то восстановится, стремятся к нулю, — подчеркнул специалист.

Невролог также объяснил, что в результате инсульта часть клеток мозга гибнет, но выжившие способны брать на себя их функции. Для этого они должны постоянно получать информацию.

Врач уточнил, что полноценную реабилитацию проводят в специальных отделениях больниц, где с помощью аппаратуры, упражнений и программ пациентам пытаются вернуть утраченные навыки. Эти занятия должны происходить непрерывно, и чем раньше их начать, тем лучше будет результат. При этом после выписки из реабилитационного центра больному необходимо продолжать заниматься дома, в том числе пытаться ходить, самостоятельно есть и разговаривать.

Ранее врач-терапевт Игорь Видяскин рассказал, что избежать инсульта помогут отказ от курения и ограничение потребления алкоголя, физическая активность, а также правильное питание и отсутствие стресса. Также специалист посоветовал следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови.