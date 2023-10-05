Терапевт рассказал россиянам, как избежать инсульта Терапевт Видяскин: от инсульта россиян спасет физкультура и правильное питание

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Избежать инсульта помогут отказ от курения и ограничение потребления алкоголя, физическая активность (ходьба, плавание, велосипед), а также правильное питание (овощи, фрукты, молочные продукты, рыба, нежирное мясо) и отсутствие стресса, рассказал NEWS.ru терапевт Игорь Видяскин. Он отметил, что гражданам необходимо следить за артериальным давлением, уровнем холестерина и глюкозы в крови.

Бросайте курить, ограничьте потребление алкоголя, ешьте больше фруктов, овощей, рыбы, нежирного мяса и молочных продуктов. Занимайтесь спортом: ходьбой, плаванием, ездой на велосипеде. Избегайте стрессов. Следите за давлением, уровнем холестерина и сахара в крови. Следите за весом, поддерживайте оптимальный индекс массы тела, — подчеркнул собеседник.

Медик добавил, что человека с инсультом нельзя перемещать без необходимости для минимизации возможных повреждений. Он отметил, что при «ударе» нельзя давать больному медикаменты без назначения врача, а также кормить и поить, так как у пациента часто нарушается функция глотания. Собеседник подчеркнул, что при появлении симптомов кровоизлияния в мозг нужно сразу вызвать скорую помощь.

Ранее Видяскин предупредил, что основными симптомами инсульта, которые нельзя ни с чем спутать, являются внезапная слабость и онемение в одной половине тела. Он отметил, что к признакам «удара» можно отнести острую головную боль и потерю равновесия.