Невролог объяснила связь магния с тревожностью Невролог Головчанская: дефицит магния усиливает тревожность

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Нехватка в организме магния и витамина В6 может усиливать тревожность, рассказала «Доктору Питеру» врач-невролог Надежда Головчанская. По ее словам, это работает и в обратную сторону: стресс порождает дефицит этих полезных веществ.

Специалист объяснила, что магний является одним из минералов, без которого невозможны около 300 разных биохимических процессов организма. Она уточнила, что дефицит этого вещества, который наблюдается у 90% людей в мире, выливается в неврологические и физические расстройства.

Тревожность тоже может снижать магний, формируя порочный круг: вы тревожитесь — магний уменьшается, меньше магния — выше тревога, — отметила Головчанская.

Невролог также подчеркнула, что усвоение магния может снижаться из-за обилия в рационе белковой, жирной пищи, алкоголя, кофеина или приема кальция. На дефицит этого минерала указывают спазмы, боли в спине, нарушение сна и засыпания, усталость, тревожность и падение работоспособности.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что в печени трески, сельди и красной рыбе содержится наибольшее количество витамина D. Он помогает организму бороться с инфекциями, поэтому его рекомендовали принимать во время коронавирусной пандемии.