Невролог объяснила, как оказать первую помощь при сотрясении мозга Невролог Квилинская: при сотрясении мозга нельзя принимать лекарства перед осмотром врача

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При сотрясении головного мозга пострадавшему необходимо оказать первую помощь, уложив на ровную поверхность и приподняв голову, рассказала NEWS.ru невролог Химкинской областной больницы Виктория Квилинская. По словам специалиста, до осмотра врача желательно не давать человеку воду и не кормить, также категорически запрещено употребление каких-либо лекарств.

Пострадавшего необходимо уложить на ровную поверхность, голову приподнять. Если человек не в сознании, нужно уложить на правый бок, голову повернуть вниз, согнуть правую руку и ногу. Это позволит избежать попадания слюны или рвотных масс в дыхательные пути, а также западения языка. К месту ушиба нужно приложить холодное. Если в месте удара головой образовалась открытая рана, ее необходимо перевязать, — сообщила невролог.

После этого обязательно нужно вызвать скорую помощь или самостоятельно доставить человека в травмпункт, добавила Квилинская.

В дальнейшем больные с сотрясением мозга должны соблюдать постельный режим минимум несколько дней. Нельзя читать, слушать громкую музыку и смотреть телевизор, — предупредила она.

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